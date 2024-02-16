ВЦИОМ: Путину доверяют 79,4% россиян

Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину вырос на 0,3 п. п. — до 79,4%. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), который был проведён с 4 по 11 февраля с участием 1,6 тысячи человек.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 79,4% участников опроса (плюс 0,3 п. п.), а уровень одобрения деятельности президента снизился на 0,2 п. п. и составляет 76,9%", — сказано в исследовании.

Согласно опросу, деятельность кабмина одобряют 54,2% опрошенных, а работу председателя Правительства РФ Михаила Мишустина — 52,8% респондентов. О доверии Мишустину заявили 61,8% респондентов. При этом председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову выразили доверие 29,2%, лидеру "Справедливой России — За правду" Сергею Миронову — 25,9%, председателю ЛДПР Леониду Слуцкому — 16,3%, а главе партии "Новые люди" Алексею Нечаеву — 6,5%.

Уровень поддержки "Единой России" остался без изменений — 42,7%, показатель КПРФ составил 8,8%, ЛДПР — 8,3%, "Справедливой России — За правду" — 3,6%", а партии "Новые люди" — 5%.