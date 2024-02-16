Русские бойцы 5 часов транслировали для ВСУ похоронный марш с именами погибших украинских солдат

Экипажи бронетранспортёров группировки войск "Восток" ВС РФ используют звуковещательные станции, чтобы подорвать боевой дух украинских солдат, включая похоронный марш около их позиций и озвучивая фамилии погибших бойцов ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Работа звуковещательных станций ВС РФ в зоне СВО. Видео © Министерство обороны РФ

"На данном участке мы включали звук тяжёлой гусеничной техники. До этого, когда выдвигались в другие районы, там был похоронный марш на протяжении пяти часов, крики детей, женщин, фамилии погибших военнослужащих ВСУ", — рассказал командир одного из таких экипажей с позывным Дед, его слова приводит военное ведомство.

Преимущественно воспроизводятся призывы сложить оружие, направленные к бойцам ВСУ. Они транслируются на русском, украинском и английском языках с расчётом на то, что на украинской стороне сражается немало наёмников. В министерстве заявили, что в результате противник нередко прекращал оказывать серьёзное сопротивление, после чего попросту сдавался на милость российских солдат.

Звуковещательные машины работают исключительно в ночное время или ранним утром. Станция может вести трансляции на дистанции порядка пяти километров, но экипажи стараются подойти ближе, насколько это возможно. Так, минимальное расстояние до противника, на котором доводилось работать Деду, — всего 600–700 метров до опорного пункта ВСУ.