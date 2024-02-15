Обозреватель объяснил, как терминалы Starlink могли попасть к российским бойцам

Система спутникового интернета Starlink американского бизнесмена Илона Маска не используется в России, однако терминалы могли попасть в руки российских военных в качестве боевых трофеев. Такую вероятность допустил в беседе с "Царьградом" военный обозреватель Влад Шлепченко.

По словам специалиста, преимущество установок заключается в том, что сигнал со спутника на терминалы на земле очень трудно заблокировать. Чтобы это осуществить, над позициями противника должен летать либо самолёт, либо беспилотник.