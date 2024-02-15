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14 февраля, 22:36

Обозреватель объяснил, как терминалы Starlink могли попасть к российским бойцам

Обозреватель Шлепченко: Starlink могли попасть в руки ВС РФ в качестве трофеев

Система спутникового интернета Starlink американского бизнесмена Илона Маска не используется в России, однако терминалы могли попасть в руки российских военных в качестве боевых трофеев. Такую вероятность допустил в беседе с "Царьградом" военный обозреватель Влад Шлепченко.

По словам специалиста, преимущество установок заключается в том, что сигнал со спутника на терминалы на земле очень трудно заблокировать. Чтобы это осуществить, над позициями противника должен летать либо самолёт, либо беспилотник.

При этом Starlink не используется в России, о чём ранее многократно повторялось. Вместе с тем данные терминалы вполне могли попасть в руки к российским военным в качестве боевых трофеев, которые никто не отменял, допустил эксперт.

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Напомним, что слух о якобы использовании Starlink российскими военным породили украинские СМИ. Однако даже сам основатель SpaceX Илон Маск заявил, что эти сообщения не соответствуют действительности. Данную новость опроверг и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он заявил, что Starlink официально не поставляется и не используется в РФ.

Обложка ©

Freepik / vecstock

Евгения Мосс
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