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Медведев: Лидеры Запада относятся к другим странам "как к своим угодьям"

16 февраля, 09:02
Дмитрий Медведев. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Дмитрий Медведев. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что страны "золотого миллиарда" борются за монополию во всех сферах развития, считая остальной мир "людьми третьего сорта". Об этом политик сказал на Международном форуме сторонников борьбы с современными практиками колониализма.

"Неометрополии относятся к странам вне "золотого миллиарда" как к своим угодьям, а к их народам — как людям третьего сорта", — приводятся его слова в телеграм-канале "Единой России".

Медведев добавил, что страны-лидеры Запада пытаются удержать глобальное влияние, поэтому агрессивно реагируют на любые альтернативные пути развития и устраивают настоящую монополию в политике, экономике, культуре и в области идеологии.

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Также Медведев напомнил, что Украина полностью утратила политическую самостоятельность и служит слепым орудием в руках Коллективного Запада против России.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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