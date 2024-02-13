"Случился затяжной понос": Медведев высмеял реакцию Сунака и Шольца на интервью Путина Медведев назвал реакцию Сунака на интервью Путина попаданием лекарства в цель 13 февраля, 07:33 Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев иронично высказался о реакции премьера Британии Риши Сунака и канцлера Германии Олафа Шольца на интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону.

Медведев напомнил, что обычно премьеры и президенты не высказываются на тему интервью их коллег из других стран, ведь с точки зрения международного права все лидеры государств — равные по статусу фигуры. Однако Сунак и Шольц внезапно стали "наперебой оценивать интервью" Путина.

"И это им не так, и аргументы не те, и вообще ничего не нравится. Что тут скажешь? Произошло точное попадание лекарства в цель, раз у отдельных лидеров западного мира случился затяжной жидкий понос", — написал Медведев в телеграм-канале.

Он подчеркнул, что президент РФ провёл отличный урок русской истории, слушая который многие граждане западных стран впервые отыскали Украину на карте мира.

Авторы Александра Вишнякова