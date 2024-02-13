Регион

Уведомления отключены

Новости
ИНТЕРВЬЮ ПУТИНА КАРЛСОНУ
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал
Главное
Последние новости

Захарова: Ответ Москвы на изъятие Западом замороженных активов РФ будет жёстким

Филипп Киркоров приехал в ДНР

"Случился затяжной понос": Медведев высмеял реакцию Сунака и Шольца на интервью Путина

Зюганов: Послание Путина Федеральному собранию ожидается в конце февраля

Количество отравившихся в бургерной в Приморье выросло до 51

ВОЗ забила тревогу: Мир охватывает смертельная болезнь

В ВСУ заявили, что на вооружении у армии не осталось бронетехники

Эрдоган подтвердил, что США продадут Анкаре истребители F-16

Харрис заявила, что готова заменить Байдена из-за его возраста

Киев не признаёт нахождение своих граждан на сбитом Ил-76, но требует выдать их тела

"Случился затяжной понос": Медведев высмеял реакцию Сунака и Шольца на интервью Путина

Медведев назвал реакцию Сунака на интервью Путина попаданием лекарства в цель

13 февраля, 07:33
Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев иронично высказался о реакции премьера Британии Риши Сунака и канцлера Германии Олафа Шольца на интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону.

Медведев напомнил, что обычно премьеры и президенты не высказываются на тему интервью их коллег из других стран, ведь с точки зрения международного права все лидеры государств — равные по статусу фигуры. Однако Сунак и Шольц внезапно стали "наперебой оценивать интервью" Путина.

"И это им не так, и аргументы не те, и вообще ничего не нравится. Что тут скажешь? Произошло точное попадание лекарства в цель, раз у отдельных лидеров западного мира случился затяжной жидкий понос", — написал Медведев в телеграм-канале.

Он подчеркнул, что президент РФ провёл отличный урок русской истории, слушая который многие граждане западных стран впервые отыскали Украину на карте мира.

Кто на Западе ищет ошибки в интервью Путина Карлсону и проваливается
Кто на Западе ищет ошибки в интервью Путина Карлсону и проваливается

Напомним, 9 февраля вышло интервью Владимира Путина Такеру Карлсону. Свой разговор с американским журналистом президент РФ начал с истории многовековых отношений России и Украины, после чего, в частности, выразил уверенность в том, что две страны рано или поздно договорятся и восстановят свои отношения, а также рассказал про нежелание принимать Россию в НАТО в 2000-х годах. Всего президент России успел ответить Карлсону на 60 вопросов. Сразу после публикации на интервью отреагировали многие зарубежные политики. Так, Сунак назвал "смехотворными" слова президента РФ о том, что Запад ответственен за конфликт на Украине. Шольц тоже выступил с критикой.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!