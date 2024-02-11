В Совфеде поставили Сунака на место после жалкой реакции на интервью Путина Карлсону Сенатор Цеков назвал примитивной реакцию Сунака на интервью Путина Карлсону 11 февраля, 13:55 Американский журналист Такер Карлсон и президент России Владимир Путин. Обложка © kremlin

Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что британский премьер Риши Сунак просто не готов признать свою неправоту, поэтому голословно критикует интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.

"Такие как Сунак неспособны признать свои ошибки и неправоту. Это лживые люди. Их реакция на интервью президента России примитивна и продиктована нежеланием признать правду", — пояснил Цеков в беседе с РИА "Новости".

Сунак обрушился с критикой на резонансное интервью в разговоре со Sky News. Он назвал "смехотворными" слова Путина об ответственности Запада за начало украинского конфликта. Цеков уверен, что ничего большего британский политик и не мог сказать, ведь Запад прекрасно понимает, что спецоперация была спровоцирована действиями НАТО во главе с США, но публично никто об этом не скажет.

Сенатор напомнил, что Запад с момента распада СССР старательно создавал на Украине антироссию. По его убеждению, также западные спецслужбы помогли свершиться госперевороту в Киеве в 2014 году. Цеков подчеркнул, что такие как "Сунак, Шольц, Байден, Макрон" продолжают оставаться поджигателями многих войн.

Напомним, 9 февраля вышло интервью Путина с Карлсоном на русском языке. Беседа "взорвала" Сеть. В течение первых суток ролик посмотрело 150 миллионов человек, а сейчас количество просмотров приближается уже к 200 млн. Путин рассказал об истории отношений Украины и России, а также объяснил, почему НАТО не сможет сломить Россию. Президент также подчеркнул, что Москва не намерена атаковать альянс, хотя обывателей США и ЕС в этом убеждают их же политики и журналисты.

Авторы Татьяна Миссуми