Глава СК поручил возбудить дело после дебоша экс-генерала ФТС в Калининграде

Руководитель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело в связи с происшествием в Калининграде, в котором замешан высокопоставленный сотрудник Федеральной таможенной службы. Расследование возьмёт центральный аппарат СК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"В адрес СК России подано соответствующее обращение с просьбой установить обстоятельства произошедшего и дать им правовую оценку. Глава СК России поручил руководителю следственного управления СК России по Калининградской области Бочарову Д.А. возбудить по озвученному факту уголовное дело и представить доклад", — говорится в публикации.

Из сообщений СМИ следует, что в начале февраля со службы в ФТС уволился начальник Главного управления тылового обеспечения ФТС России Олег Завгородний. Он попал в скандал, когда в Сети появились кадры его задержания. Уточнялось, что сотрудник устроил пьяный дебош в отеле Калининграда. До этого он возглавлял Главное управление тылового обеспечения ФТС с 2017 года.