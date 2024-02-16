Тяжёлый транспортный беспилотник "Партизан" прошёл первые лётные испытания ФПИ: Транспортный беспилотник "Партизан" совершил первый пробный полёт 16 февраля, 09:54 В России тестируют тяжёлый транспортный беспилотник "Партизан". Обложка © Фонд перспективных исследований

Конструкторы Сибирского научно-исследовательского института авиации (СибНИА) имени С.А. Чаплыгина протестировали транспортный беспилотник "Партизан". Об этом говорится на сайте Фонда перспективных исследований (ФПИ).

В России тестируют тяжёлый транспортный беспилотник "Партизан". Видео © Фонд перспективных исследований

"Прошли первые лётные испытания демонстратора тяжёлого транспортного беспилотного летательного аппарата сверхкороткого взлёта и посадки, разрабатываемого в рамках совместного проекта Фонда перспективных исследований и СибНИА "Партизан". Полёт длился 20 минут на высоте 200 м при скоростях от 50 до 200 км/ч", — говорится в тексте.

Первый полёт "Партизана" прошёл в пилотируемом режиме, чтобы снять все показатели работы и обеспечить безопасность взлёта и посадки. В перспективе аппарат сможет без вмешательства человека доставлять грузы и осуществлять перелёты. При этом "Партизану" не потребуется длинная взлётно-посадочная полоса, а выпускать его будут из отечественного сырья и комплектующих, за исключением маршевой силовой установки. Последнюю пока ещё проектируют.

По словам директора СибНИА Владимира Барсука, беспилотник подойдёт для любых целей: грузопассажирские рейсы, участие в спасательных операциях, тушение пожаров, а также для авиамониторинга и так далее.

Ранее в ноябре 2023 года "Ростех" рассказал, что опытный образец российского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолёта Ил-96-400М совершил первый полёт. Лайнер оснащён современной информационно-развлекательной системой, а его максимальная дальность полёта в двухклассной компоновке — 8100 километров.

Авторы Татьяна Миссуми