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Собянин: Медики со всей России получили доступ к московским ИИ-сервисам

16 февраля, 10:20
Москва открывает доступ к ИИ-сервисам в сфере медицины для регионов РФ. Обложка © t.me / Мэр Москвы Сергей Собянин

Москва открывает доступ к ИИ-сервисам в сфере медицины для регионов РФ. Обложка © t.me / Мэр Москвы Сергей Собянин

Российские регионы получили доступ к медицинским сервисам Москвы, где искусственный интеллект помогает распознать на рентген-изображениях первые признаки заболеваний. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

"По поручению президента Владимира Владимировича Путина приняли решение о том, что Москва будет делиться технологиями компьютерного зрения и бесплатно откроет доступ к лучшим ИИ-сервисам столицы для всех медицинских организаций и регионов страны", поделился он в телеграм-канале.

При помощи данных сервисов врачи смогут делать описания лучевых исследований с использованием алгоритмов искусственного интеллекта, которые ранее были доступны только клиникам в Москве. Собянин уточнил, что создана специальная платформа, где подробно рассказывается о возможностях ИИ-технологий для медиков.

В России "компьютерное зрение" для постановки диагнозов используется с 2020 года. Нейросеть уже помогла в 12 миллионах случаях. В распоряжении врачей 50 ИИ-сервисов по 29 направлениям. Система способна распознать 37 болезней по ранним проявлениям, в том числе определить ишемию, пневмонию, инсульт, рак лёгких, лёгочную гипертензию. Точность диагностика составляет 95%.

Эффективность нового российского препарата от рака оценена в 100%
Эффективность нового российского препарата от рака оценена в 100%

Ранее Life.ru писал, что на протяжении последних десяти лет в Москве применяются технологии на основе искусственного интеллекта (ИИ). Одним из первых таких новшеств стал голосовой помощник общегородского контакт-центра, появившийся в 2014 году. Благодаря ему около половины звонков принимаются без привлечения специалистов. За это время цифровой помощник обработал более 115 миллионов обращений.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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