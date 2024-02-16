Власти Магаданской области рассмотрят возможность эвтаназии бездомных животных

Власти Магаданской области рассмотрят возможность добавить в региональный закон поправки, разрешающие процедуру эвтаназии бездомных животных, которые представляют опасность для граждан. Об этом в личном телеграм-канале сообщил мэр Магадана Юрий Гришан.

"Дал поручение нашему правовому управлению подготовить предложения поправок в принятый региональный закон, допускающий эвтаназию безнадзорных животных, представляющих общественную опасность. Они согласованы с Ассоциацией муниципальных образований Магаданской области", — говорится в публикации градоначальника.

По его словам, с начала года муниципалитет получил свыше сотни обращений от жителей по вопросам бесконтрольного выгула животных и появления беспризорных собак на улицах. А в Центре гигиены и эпидемиологии заявили, что только за январь от нападений животных пострадали 18 магаданцев.

Таким образом, добавил Гришан, беспокойство горожан на этот счёт имеет под собой реальные основания. В городе в течение последних нескольких лет введён режим повышенной готовности, теперь он будет продлён. При этом муниципальные ведомства получили распоряжение содействовать общественной организации "Право на жизнь", которая занимается отловом беспризорных животных. Горожан просят быть осторожнее, не прикармливать собак и не контактировать с ними.