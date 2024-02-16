Двухлетний мальчик сжёг себе внутренние органы чистящим средством и умер спустя 3 месяца

В селе Песчанокопское Ростовской области умер двухлетний мальчик, который остался в доме без присмотра и выпил жидкое чистящее средство. Малыш был доставлен в больницу ещё в ноябре с ожогами внутренних органов, сообщает СУ СК России по региону.

"В ноябре 2023 года малолетний мальчик, находясь у родственников на территории домовладения, расположенного в селе Песчанокопское, оставшись без присмотра со стороны взрослых лиц, выпил жидкое чистящее средство. Ребёнок был доставлен в медицинское учреждение, где, несмотря на проводимое лечение, скончался", — рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". В настоящее время проводится экспертиза, направленная на установление всех деталей произошедшего.