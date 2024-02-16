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16 февраля, 11:14

Двухлетний мальчик сжёг себе внутренние органы чистящим средством и умер спустя 3 месяца

В Ростовской области двухлетний ребёнок умер, выпив чистящее средство

В селе Песчанокопское Ростовской области умер двухлетний мальчик, который остался в доме без присмотра и выпил жидкое чистящее средство. Малыш был доставлен в больницу ещё в ноябре с ожогами внутренних органов, сообщает СУ СК России по региону.

"В ноябре 2023 года малолетний мальчик, находясь у родственников на территории домовладения, расположенного в селе Песчанокопское, оставшись без присмотра со стороны взрослых лиц, выпил жидкое чистящее средство. Ребёнок был доставлен в медицинское учреждение, где, несмотря на проводимое лечение, скончался", — рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". В настоящее время проводится экспертиза, направленная на установление всех деталей произошедшего.

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Ранее в Москве полуторагодовалый малыш выпил мамины таблетки со стола и скончался. Мальчик проглотил несколько штук, после чего ему сразу стало нехорошо. Его мама вызвала скорую, но медики не успели помочь ребёнку.

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Unsplash / Precious Plastic Melbourne

Владимир Озеров
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