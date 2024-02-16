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Посол подтвердил проблемы с денежными переводами из России в Турцию

Посол РФ в Турции Ерхов подтвердил "серьёзные проблемы" с банковскими переводами

16 февраля, 11:34
Российское посольство в Анкаре подтвердило проблемы с банковскими переводами. Обложка © Shutterstock

Российское посольство в Анкаре подтвердило проблемы с банковскими переводами. Обложка © Shutterstock

Российское посольство в Анкаре продолжает работу по урегулированию сложной ситуации с банковскими переводами между Турцией и Россией. Об этом ТАСС сообщил посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.

"Подтверждаем наличие серьёзных проблем в сфере банковских переводов в интересах российских и турецких участников внешнеэкономической деятельности. Необходимая работа по урегулированию создавшихся сложностей ведётся на двустороннем уровне", пояснил он.

По его словам, определённые успехи в решении вопросов уже есть, но в целом положение дел остаётся нелёгким. Дипломат не стал разглашать информацию о принимаемых мерах, чтобы недружественные страны не могли помешать российско-турецкому партнёрству.

Крупный турецкий банк потребовал от россиян предоставить ВНЖ
Крупный турецкий банк потребовал от россиян предоставить ВНЖ

Ранее генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов заявил, что Москва и Анкара ищут альтернативные платёжные механизмы после закрытия счетов российских компаний в турецких банках под давлением США. Однако сложности с платежами, по словам дипломата, ударили прежде всего по турецким поставщикам.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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