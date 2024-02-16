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16 февраля, 12:29

Буданов* заявил, что для ВСУ на фронте складывается плохая ситуация

Украинская армия находится в довольно плачевном положении на фронте, признал глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов*. Такое заявление он сделал в разговоре с изданием "РБК-Украина".

"Плохая [ситуация на фронте], но не критическая. Действительно, не хватает снарядов — и на это есть объективные причины. У нас есть два года войны высокой интенсивности", сообщил он, добавив, что промышленности Украины и западных поставок не хватает для обеспечения нужд ВСУ.

Русские бойцы 5 часов транслировали для ВСУ похоронный марш с именами погибших украинских солдат
Русские бойцы 5 часов транслировали для ВСУ похоронный марш с именами погибших украинских солдат

Ранее Life.ru сообщал о том, что переброшенная в Авдеевку для стабилизации фронта 3-я штурмовая бригада ВСУ, по словам её замкомбрига, была практически полностью окружена силами Российской армии и теперь отчаянно сражается за выживание. Подразделение держит позиции в коксохимическом заводе в северо-западной части города, находясь под непрекращающимся обстрелом ВС РФ.

* Внесён в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.

Обложка ©

Getty Images / Gian Marco Benedetto

Юрий Лысенко
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