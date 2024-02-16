Буданов* заявил, что для ВСУ на фронте складывается плохая ситуация

Украинская армия находится в довольно плачевном положении на фронте, признал глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов*. Такое заявление он сделал в разговоре с изданием "РБК-Украина".

"Плохая [ситуация на фронте], но не критическая. Действительно, не хватает снарядов — и на это есть объективные причины. У нас есть два года войны высокой интенсивности", — сообщил он, добавив, что промышленности Украины и западных поставок не хватает для обеспечения нужд ВСУ.

Ранее Life.ru сообщал о том, что переброшенная в Авдеевку для стабилизации фронта 3-я штурмовая бригада ВСУ, по словам её замкомбрига, была практически полностью окружена силами Российской армии и теперь отчаянно сражается за выживание. Подразделение держит позиции в коксохимическом заводе в северо-западной части города, находясь под непрекращающимся обстрелом ВС РФ.