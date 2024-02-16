Минобороны: За неделю в плен сдались 35 бойцов украинской армии

А ранее пленный украинский боец раскрыл страшную подлость командиров ВСУ с "исчезновением" тел. Как уже писал Life.ru, Украина признаёт погибших пропавшими без вести для того, чтобы не забирать тела с поля боя. К слову, служащие в ВСУ женщины тоже начали попадать в плен на одном из участков фронта. Там же отмечается увеличение количества женщин в украинских нацбатальонах, таких как "Азов"*, "Айдар"*, "Слобожанщина" и "Хортица".