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16 февраля, 12:18

Минобороны: За неделю в плен сдались 35 бойцов украинской армии

Тридцать пять военнослужащих украинской армии сдались в плен российским войскам за минувшую неделю. Такие данные озвучили в пятницу, 16 февраля, в пресс-службе Министерства обороны.

"В течение недели сдались в плен 35 украинских военнослужащих", сказано в сообщении военного ведомства.

Около 70 солдат ВСУ сдались в плен при помощи радиоволны "Волга" в феврале
Около 70 солдат ВСУ сдались в плен при помощи радиоволны "Волга" в феврале

А ранее пленный украинский боец раскрыл страшную подлость командиров ВСУ с "исчезновением" тел. Как уже писал Life.ru, Украина признаёт погибших пропавшими без вести для того, чтобы не забирать тела с поля боя. К слову, служащие в ВСУ женщины тоже начали попадать в плен на одном из участков фронта. Там же отмечается увеличение количества женщин в украинских нацбатальонах, таких как "Азов"*, "Айдар"*, "Слобожанщина" и "Хортица".

* Запрещённые в России террористические организации.

Обложка ©

Dmytro Larin / Shutterstock.com

Марина Калегина
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