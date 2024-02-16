Минобороны: За неделю в плен сдались 35 бойцов украинской армии
Тридцать пять военнослужащих украинской армии сдались в плен российским войскам за минувшую неделю. Такие данные озвучили в пятницу, 16 февраля, в пресс-службе Министерства обороны.
"В течение недели сдались в плен 35 украинских военнослужащих", — сказано в сообщении военного ведомства.
А ранее пленный украинский боец раскрыл страшную подлость командиров ВСУ с "исчезновением" тел. Как уже писал Life.ru, Украина признаёт погибших пропавшими без вести для того, чтобы не забирать тела с поля боя. К слову, служащие в ВСУ женщины тоже начали попадать в плен на одном из участков фронта. Там же отмечается увеличение количества женщин в украинских нацбатальонах, таких как "Азов"*, "Айдар"*, "Слобожанщина" и "Хортица".
* Запрещённые в России террористические организации.
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