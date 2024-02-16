ВС РФ за неделю нанесли 30 групповых высокоточных ударов по ВСУ и ВПК Украины

За минувшую неделю Российская армия нанесла 30 групповых ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса Незалежной, а также по местам дислокации украинских войск. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

"В период с 11 по 16 февраля ВС РФ нанесено 30 групповых ударов высокоточным оружием, а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшие производство и ремонт авиадвигателей, радиоэлектронного оборудования и боеприпасов", — говорится в публикации оборонного ведомства.

Удары наносились в том числе по заводам, задействованным в производстве горюче-смазочных материалов для техники ВСУ, а также по складам с военно-техническим имуществом. Помимо того, в качестве целей для атаки ВС РФ выбирались пункты размещения подразделений противника и националистских формирований.