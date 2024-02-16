93% опрошенных россиян считают, что родить первого ребёнка нужно до 30 лет

В России в среднем возраст женщины при рождении ребёнка составляет 29 лет. Это вяжется с представлениями большинства граждан о пополнении в семье. Оказалось, что 93% россиян полагают, что заводить первенца нужно до 30 лет. Об этом свидетельствуют результаты опроса kp.ru с участием 9,4 тысячи человек.

28% респондентов заявили, что оптимальный возраст для появления первенца — 18–23 года, поскольку в приоритете у молодой семьи должны быть дети, а не карьера, доходы и самореализация. 65% опрошенных считают, что первый ребёнок должен появиться у семьи в 23–30 лет. В этом возрасте родители уже получают образование, начинают работать и имеют какой-никакой жизненный опыт.

5% участников опроса полагают, что заводить детей лучше всего в промежутке от 30 до 40 лет, когда родители уже имеют жизненную мудрость, стабильные источники дохода и возможность дать ребёнку действительно качественное воспитание.

1% отдал свой голос за рождение ребёнка в возрасте 40+, когда потенциальные родители уже успели пожить свою собственную жизнь и теперь хотят посвятить себя воспитанию детей. И ещё 1% отметил, что на самом деле не существует никакого оптимального возраста для рождения первенца, потому что каждый должен решать сам, когда он будет готов к тому, чтобы привести в мир ещё одного человека.