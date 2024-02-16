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16 февраля, 14:06

КГБ Белоруссии раскрыл подробности поимки украинской ДРГ с бомбами на болотах

Члены диверсионно-разведывательной группы, задержанные белорусскими силовиками в ходе операции на границе с Украиной, были вооружены взрывными устройствами. Об этом сообщает Комитет государственной безопасности республики.

ЧП произошло в ночь с 14 на 15 февраля в Лельчицком районе. Правоохранители засекли там нарушение границы со стороны Украины группой неизвестных. В результате силовики оперативно задержали несколько нарушителей, у которых оказались взрывные устройства и иные средства поражения, для поимки остальных было решено ввести особый режим.

"Было принято решение о введении режима контртеррористической операции на территории Лельчицкого района. Район был блокирован. Была проведена чекистская военная операция, в результате которой в приграничье задержаны участники диверсионно-разведывательной группы, состоящей из граждан Украины, Белоруссии и их пособников", — цитирует ведомство БелТА.

По сведениям КГБ, за попыткой организовать диверсию стояла Служба безопасности Украины (СБУ).

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Напомним, о поимке диверсантов на болотах у границы Белоруссии и Украины этим утром проинформировал президент республики Александр Лукашенко. По его словам, те перебрасывали взрывчатку для совершения диверсий прежде всего на территории России и Белоруссии.

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Андрей Бражников
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