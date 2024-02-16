Лукашенко заявил о задержании на границе украинских диверсантов со взрывчаткой

Сразу несколько украинских диверсантов были задержаны этим утром на белорусской границе. Об этом проинформировал президент республики Александр Лукашенко, выступая на общем собрании представителей членов Белорусского республиканского союза потребительских обществ.

Лукашенко заявил о задержании на белорусской границе украинских диверсантов со взрывчаткой. Видео © Телеграм-канал "Пул Первого"

"Только сегодня задержали несколько диверсантов на украинской границе. С помощью дронов, по болотам некоторые из украинских граждан переползали на нашу границу и перебрасывали взрывчатку для совершения диверсий прежде всего на территории России и Белоруссии. Только что закончилась контртеррористическая операция, которую вы не заметили, — и хорошо", — сообщил Лукашенко.

Он добавил, что подобные инциденты на границе происходят 2–3 раза в неделю.