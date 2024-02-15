Белоруссия объявила режим КТО на границе с Украиной
КГБ Белоруссии ввёл режим КТО в Лельчицком районе на границе с Украиной
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Режим контртеррористической операции введён в граничащем с Украиной районе Гомельской области. Об этом сообщает агентство БелТА со ссылкой на управление КГБ по региону. Других подробностей пока нет.
"В Лельчицком районе введён режим контртеррористической операции. Население района просят сохранять спокойствие и подчиняться требованиям сотрудников силовых структур", — говорится в сообщении.
Лельчицкий район граничит сразу с двумя украинскими областями — Житомирской и Ровненской.
Напомним, что на днях спецназ Белоруссии усилил охрану южной границы с Украиной. А до этого в Польше пилотов гражданской авиации предупредили о риске начала боевых действий вблизи страны. Опасная зона распространилась на приграничные с РФ, Украиной и Белоруссией территории.