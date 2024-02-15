Белоруссия объявила режим КТО на границе с Украиной

Режим контртеррористической операции введён в граничащем с Украиной районе Гомельской области. Об этом сообщает агентство БелТА со ссылкой на управление КГБ по региону. Других подробностей пока нет.

"В Лельчицком районе введён режим контртеррористической операции. Население района просят сохранять спокойствие и подчиняться требованиям сотрудников силовых структур", — говорится в сообщении.

Лельчицкий район граничит сразу с двумя украинскими областями — Житомирской и Ровненской.