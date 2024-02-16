Путин надеется, что бюджет России получит дополнительные доходы 16 февраля, 14:19 Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Российский бюджет может пополниться дополнительными доходами, кроме прогнозируемых. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по поддержке инвестиционных проектов в стране, затронув тему предполагаемой докапитализации Фонда развития промышленности.

"Понимаю, что всегда это вопросы непростые, особенно когда все ключевые параметры бюджета согласованы, запущены. Но подумать об этом тоже обязательно нужно. Надеюсь, что будут и допдоходы у нас", — уточнил российский лидер.

Также президент России Владимир Путин выразил надежду, что повышение ключевой ставки Центробанком — это временная мера для борьбы с инфляцией. По его словам, сейчас нужны точечные механизмы поддержки промышленности, пока ситуация со ставкой не меняется.

Авторы Татьяна Миссуми