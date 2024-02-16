Путин уверен в способности России самостоятельно производить нужные технологии
Президент РФ Владимир Путин на встрече с рабочими завода в индустриальном парке "Станкомаш". Life.ru / Павел Баранов
Президент РФ Владимир Путин уверен в способности России самостоятельно производить необходимые технологии, а не закупать их за рубежом за счёт продажи нефтегаза, угля и металлических заготовок. Об этом он рассказал на встрече с рабочими завода в челябинском индустриальном парке "Станкомаш".
"Мы рассчитывали на то, что мы, продавая нефтегаз, уголь и металлические заготовки, будем получать всё высокотехнологичное за эти деньги где-то за бугром. Но есть возможность. Появилась необходимость — оказалось, что есть и возможность производить всё самим. Не всё, но то, что нужно. Ключи технологические развивать собственные. Мы так и будем это делать", — сказал российский лидер.
Напомним, 15 февраля президент РФ побывал с рабочей поездкой в Свердловской области. Его там ожидала весьма насыщенная программа. В частности, Путин посетил Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле. В ходе общения с рабочими на предприятии он поддержал идею возрождения в РФ творческого конкурса "А ну-ка, девушки". А сегодня, 16 февраля, глава государства прибыл в Челябинск.