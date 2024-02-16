Путин уверен в способности России самостоятельно производить нужные технологии

Президент РФ Владимир Путин уверен в способности России самостоятельно производить необходимые технологии, а не закупать их за рубежом за счёт продажи нефтегаза, угля и металлических заготовок. Об этом он рассказал на встрече с рабочими завода в челябинском индустриальном парке "Станкомаш".

"Мы рассчитывали на то, что мы, продавая нефтегаз, уголь и металлические заготовки, будем получать всё высокотехнологичное за эти деньги где-то за бугром. Но есть возможность. Появилась необходимость — оказалось, что есть и возможность производить всё самим. Не всё, но то, что нужно. Ключи технологические развивать собственные. Мы так и будем это делать", — сказал российский лидер.