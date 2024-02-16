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Путин надеется, что повышение ключевой ставки в России — временная мера

16 февраля, 13:43
Президент России Владимир Путин. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Президент России Владимир Путин. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что повышение ключевой ставки Центробанком — это временная мера.

"Надеюсь, что это временная мера по борьбе с инфляцией и мы добьёмся целевых показателей, но пока нужны точечные механизмы поддержки промышленности, и такие есть", — отметил глава государства в ходе совещания по вопросам инвестиций в отечественной промышленности.

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Напомним, что повышение ключевой ставки началось с июля прошлого года и к середине декабря достигло 16%. Сегодня, 16 февраля, ЦБ оставил ставку на этом же уровне. Глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор видит пространство для снижения ключевой ставки. По её оценке, этот процесс будет идти плавно, а первое снижение может произойти во второй половине 2024 года.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев
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