Путин надеется, что повышение ключевой ставки в России — временная мера

"Надеюсь, что это временная мера по борьбе с инфляцией и мы добьёмся целевых показателей, но пока нужны точечные механизмы поддержки промышленности, и такие есть", — отметил глава государства в ходе совещания по вопросам инвестиций в отечественной промышленности.