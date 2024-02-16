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16 февраля, 14:38

Учёный нашёл особенность новой вспышки на Солнце, которая станет решающей для Земли

Учёный Абунин рассказал о последствиях новой мощной вспышки на Солнце для Земли

Солнечная вспышка. Обложка © Shutterstock

Солнечная вспышка. Обложка © Shutterstock

Руководитель Центра прогнозов космической погоды, ведущий научный сотрудник лаборатории космических лучей ИЗМИРАН и кандидат физико-математических наук Артём Абунин рассказал о последствиях, которые принесёт произошедшая вспышка на Солнце, и объяснил, почему она не представляет опасности для Земли.

"Магнитные бури происходят на Земле в случае, если вспышка случилась на передней части Солнца, направленной в сторону Земли. И эта вспышка была за краем Солнца, справа от нас", обратил внимание Абунин в интервью телеканалу "Звезда".

Учёный отметил, что любое воздействие, которое могло бы проявиться от вспышки, попросту пройдёт мимо нашей планеты, а незначительные последствия будет трудно заметить.

"Вспышка может повлиять локальными эффектами: частицы низкоэнергетичные отошли немного от фона, но, чтобы это было колоссальное влияние на Землю, совершенно нет", — заключил исследователь.

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Как уже писал Life.ru, мощная вспышка зафиксирована на Солнце утром 16 февраля. Она длилась 16 минут и сопровождалась всплеском радиоизлучения II спектрального типа со скоростью 2674 км/с и нарушением КВ-радиосвязи.

Владимир Озеров
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