Учёный нашёл особенность новой вспышки на Солнце, которая станет решающей для Земли

Руководитель Центра прогнозов космической погоды, ведущий научный сотрудник лаборатории космических лучей ИЗМИРАН и кандидат физико-математических наук Артём Абунин рассказал о последствиях, которые принесёт произошедшая вспышка на Солнце, и объяснил, почему она не представляет опасности для Земли.

"Магнитные бури происходят на Земле в случае, если вспышка случилась на передней части Солнца, направленной в сторону Земли. И эта вспышка была за краем Солнца, справа от нас", — обратил внимание Абунин в интервью телеканалу "Звезда".

Учёный отметил, что любое воздействие, которое могло бы проявиться от вспышки, попросту пройдёт мимо нашей планеты, а незначительные последствия будет трудно заметить.

"Вспышка может повлиять локальными эффектами: частицы низкоэнергетичные отошли немного от фона, но, чтобы это было колоссальное влияние на Землю, совершенно нет", — заключил исследователь.