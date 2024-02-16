Россиянам рассказали, как выгодно купить машину после изменения правил растаможки

С начала апреля в силу вступят новые правила расчёта платежей при ввозе автомобилей из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Юрист Андрей Блинов рассказал, что ещё недавно можно было сэкономить деньги на покупке машины в Белоруссии, Армении, Казахстане и Киргизии за счёт растаможки за рубежом. Теперь так делать невыгодно, поскольку недоплаченные средства будут включать в утилизационный сбор.

"Машины перегоняли извне. И это было выгодно, так как правила таможенного оформления в странах ЕАЭС отличались от российских. Но затем правила были унифицированы. Также при ввозе иномарки в РФ требовалось уплатить утилизационный сбор и подключиться к системе ГЛОНАСС", — объяснил Блинов в интервью интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

По его словам, новые правила делают выгодной покупку именно в РФ. Юрист добавил, что на данный момент в правительстве работают над утверждением формулы, по которой будет рассчитываться утилизационный сбор. Её важно сбалансировать, чтобы не возникло чрезмерного повышения цен на авто, заключил он.