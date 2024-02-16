Губернатор объяснил звуки взрывов в Ростове-на-Дону

Губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал громкие звуки, которые сегодня слышали жители Ростова-на-Дону. По его словам, это лётчики выполняют задачи в зоне СВО, а в регионе ситуация под контролем.

"Отвечая на ваши вопросы про громкие звуки в разных частях области, сообщаю, что, по информации военных, подразделения ВВС России выполняют задачи в зоне спецоперации. Ситуация в регионе под контролем", — написал Голубев в телеграм-канале.