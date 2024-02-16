Губернатор объяснил звуки взрывов в Ростове-на-Дону
Губернатор Голубев — о хлопках в Ростове: Ситуация в регионе под контролем
Губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал громкие звуки, которые сегодня слышали жители Ростова-на-Дону. По его словам, это лётчики выполняют задачи в зоне СВО, а в регионе ситуация под контролем.
"Отвечая на ваши вопросы про громкие звуки в разных частях области, сообщаю, что, по информации военных, подразделения ВВС России выполняют задачи в зоне спецоперации. Ситуация в регионе под контролем", — написал Голубев в телеграм-канале.
Напомним, днём 16 февраля жители Ростова-на-Дону сообщили о громком взрыве, который был слышен во всех частях города, после чего очевидцы обратили внимание на столб белого дыма. Горожане подумали, что это работа ПВО, однако власти опровергли информацию об этом. Природа дыма оказалась совсем иной — это был пар из ТЭЦ.
ТАСС / Эрик Романенко