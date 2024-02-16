Российский дзюдоист Абдулаев взял золото на турнире Большого шлема в Баку

Дзюдоист Рамазан Абдулаев выиграл турнир мировой серии Большого шлема. В весовой категории до 60 кг он одолел француза Луку Мхеидзе. Чемпионат проходит в Баку (Азербайджан). Бронзу забрали борцы — азербайджанец Балабей Агаев и Достон Рузиев из Узбекистана.

В весовой категории до 66 кг третье место занял россиянин Руфат Алескеров, а также азербайджанец Яшар Наджафов. В финале испанец Альберто Гайтеро выиграл у француза Даики Бубу. Турнир Большого шлема продлится ещё два дня и завершится 18 февраля. Спортсмены из России выступают в нейтральном статусе.