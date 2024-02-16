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16 февраля, 16:32

Российский дзюдоист Абдулаев взял золото на турнире Большого шлема в Баку

Рамазан Абдулаев. Обложка © Федерация дзюдо России

Рамазан Абдулаев. Обложка © Федерация дзюдо России

Дзюдоист Рамазан Абдулаев выиграл турнир мировой серии Большого шлема. В весовой категории до 60 кг он одолел француза Луку Мхеидзе. Чемпионат проходит в Баку (Азербайджан). Бронзу забрали борцы — азербайджанец Балабей Агаев и Достон Рузиев из Узбекистана.

В весовой категории до 66 кг третье место занял россиянин Руфат Алескеров, а также азербайджанец Яшар Наджафов. В финале испанец Альберто Гайтеро выиграл у француза Даики Бубу. Турнир Большого шлема продлится ещё два дня и завершится 18 февраля. Спортсмены из России выступают в нейтральном статусе.

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А ранее Life.ru сообщал, что российский дзюдоист Матвей Каниковский взял золото на турнире Большого шлема в Токио. В финале в весовой категории до ста килограммов 22-летний спортсмен одолел 18-летнего японца Доту Араи.

Александра Мышляева
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