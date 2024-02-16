Автовладельцам раскрыли, в каком месяце больше всего шансов угодить в ДТП

Большая часть аварий, произошедших в 2023 году, пришлась на октябрь. В этом месяце было зафиксировано 9,4% дорожно-транспортных происшествий. Вторым по количеству автомобильных ЧП стал март (9,1%), сообщает "Газета.ru".

"На третьем месте — ноябрь (8,8%). Помимо месяцев с очевидными климатическими изменениями высокая аварийность также в августе — 8,6%. Наименее аварийные — май и июнь (по 7,6% ДТП)", — выяснили эксперты "Альфастрахования", исследование было проведено на основе анализа информации по убыткам в ОСАГО.