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16 февраля, 19:21

Автовладельцам раскрыли, в каком месяце больше всего шансов угодить в ДТП

"Газета.ru": Октябрь стал самым аварийным месяцем в России в 2023 году

Большая часть аварий, произошедших в 2023 году, пришлась на октябрь. В этом месяце было зафиксировано 9,4% дорожно-транспортных происшествий. Вторым по количеству автомобильных ЧП стал март (9,1%), сообщает "Газета.ru".

"На третьем месте — ноябрь (8,8%). Помимо месяцев с очевидными климатическими изменениями высокая аварийность также в августе — 8,6%. Наименее аварийные — май и июнь (по 7,6% ДТП)", — выяснили эксперты "Альфастрахования", исследование было проведено на основе анализа информации по убыткам в ОСАГО.

Также отмечается, что среди дней недели наибольшее количество ДТП фиксировалось по пятницам, понедельникам и вторникам. Самая низкая вероятность попасть в аварию — в воскресенье.

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Ранее Life.ru рассказывал автолюбителям о том, как часто необходимо проходить техобслуживание своей "ласточки". Особенно не стоит пренебрегать ТО перед отправлением в дальние поездки на машине, предупредили эксперты.

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Unsplash / Clark Van Der Beken

Владимир Озеров
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