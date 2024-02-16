Песков: США пока не выходили на связь с РФ по теме противоспутникового оружия

Представители США пока не выходили на связь с Москвой после появления слухов о якобы разработке Россией противоспутникового оружия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Если будут какие-то инициативы с американской стороны. Но если он (Джо Байден. — Прим. Лайфа) вчера поручил, они когда, ночью должны были обратиться, как вы думаете?" — поинтересовался представитель Кремля.