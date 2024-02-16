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16 февраля, 16:58

Песков: США пока не выходили на связь с РФ по теме противоспутникового оружия

Представители США пока не выходили на связь с Москвой после появления слухов о якобы разработке Россией противоспутникового оружия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Если будут какие-то инициативы с американской стороны. Но если он (Джо Байден. — Прим. Лайфа) вчера поручил, они когда, ночью должны были обратиться, как вы думаете?" — поинтересовался представитель Кремля.

Песков назвал уловкой публикации о якобы планах РФ по ядерному оружию в космосе
Песков назвал уловкой публикации о якобы планах РФ по ядерному оружию в космосе

Напомним, в Вашингтоне считают, что Россия в настоящее время занимается разработкой оружия против спутников. Президент США отдал распоряжение начать прямой диалог с Москвой по этому вопросу. При этом в Белом доме заявили, что о непосредственной угрозе безопасности кого-либо речь не идёт.

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Life.ru / Павел Баранов

Александр Юнашев
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