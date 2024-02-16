Песков: США пока не выходили на связь с РФ по теме противоспутникового оружия
Представители США пока не выходили на связь с Москвой после появления слухов о якобы разработке Россией противоспутникового оружия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Если будут какие-то инициативы с американской стороны. Но если он (Джо Байден. — Прим. Лайфа) вчера поручил, они когда, ночью должны были обратиться, как вы думаете?" — поинтересовался представитель Кремля.
Напомним, в Вашингтоне считают, что Россия в настоящее время занимается разработкой оружия против спутников. Президент США отдал распоряжение начать прямой диалог с Москвой по этому вопросу. При этом в Белом доме заявили, что о непосредственной угрозе безопасности кого-либо речь не идёт.
Life.ru / Павел Баранов