64-летняя пациентка умерла после подтяжки лица в одной из клиник Москвы

64-летняя пациентка скончалась после подтяжки лица в московской клинике. По данным SHOT, женщина хотела омолодиться с помощью процедуры фейслифтинга.

Татьяна из Рязани обратилась в клинику "Фрау клиник" в Хамовниках. Накануне она пришла на госпитализацию и оформила соглашение, после чего ей провели операцию: сделали пластику шеи, верхних и нижних век, а также лобно-височный лифтинг. Операция прошла успешно, и поначалу казалось, что всё хорошо. Однако сегодня женщина неожиданно скончалась.

Причина смерти на данный момент не установлена, теперь все обстоятельства трагедии предстоит выяснить правоохранителям. Инцидент находится на контроле прокуратуры.