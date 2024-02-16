64-летняя пациентка умерла после подтяжки лица в одной из клиник Москвы
64-летняя пациентка скончалась после подтяжки лица в московской клинике. По данным SHOT, женщина хотела омолодиться с помощью процедуры фейслифтинга.
Татьяна из Рязани обратилась в клинику "Фрау клиник" в Хамовниках. Накануне она пришла на госпитализацию и оформила соглашение, после чего ей провели операцию: сделали пластику шеи, верхних и нижних век, а также лобно-височный лифтинг. Операция прошла успешно, и поначалу казалось, что всё хорошо. Однако сегодня женщина неожиданно скончалась.
Причина смерти на данный момент не установлена, теперь все обстоятельства трагедии предстоит выяснить правоохранителям. Инцидент находится на контроле прокуратуры.
Годом ранее в Петербурге после процедуры пластической хирургии умерла 47-летняя пациентка. После липосакции в премиальной клинике женщине стало плохо. Её увезли в больницу, но врачи, к сожалению, не смогли ничего сделать.
Unsplash / Diana Polekhina