Путин поздравил участников Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи

Президент России Владимир Путин поздравил с открытием XVII Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи участников и организаторов мероприятия. Глава государства выразил уверенность в том, что мероприятие, которое обогатит культурную и духовную жизнь города и всей РФ, пройдёт успешно.

"С удовлетворением отмечу, что такой впечатляющий, непреходящий успех фестиваля — во многом заслуга организатора и бессменного руководителя проекта маэстро Юрия Абрамовича Башмета", — говорится в сообщении на сайте Кремля.

По мнению президента, праздник в Сочи популярен благодаря насыщенной программе и особой атмосфере на концертных площадках, которую ценят жители и гости города. Он также добавил, что город всегда на высоком уровне принимает большую команду участников — артистов, композиторов и исполнителей.