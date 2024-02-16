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16 февраля, 18:21

Путин поздравил участников Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи

Президент России Владимир Путин поздравил с открытием XVII Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи участников и организаторов мероприятия. Глава государства выразил уверенность в том, что мероприятие, которое обогатит культурную и духовную жизнь города и всей РФ, пройдёт успешно.

"С удовлетворением отмечу, что такой впечатляющий, непреходящий успех фестиваля — во многом заслуга организатора и бессменного руководителя проекта маэстро Юрия Абрамовича Башмета", — говорится в сообщении на сайте Кремля.

По мнению президента, праздник в Сочи популярен благодаря насыщенной программе и особой атмосфере на концертных площадках, которую ценят жители и гости города. Он также добавил, что город всегда на высоком уровне принимает большую команду участников — артистов, композиторов и исполнителей.

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А ранее Life.ru рассказывал, что c 1 по 7 марта на федеральной территории "Сириус" пройдёт Всемирный фестиваль молодёжи. Мероприятие призвано развивать международное молодёжное сотрудничество. Впервые в истории фестивального движения возможность принять участие в мероприятии получат подростки от 14 до 17 лет: 500 — из России и 500 — из-за рубежа. Заявки на участие уже прислали почти 300 тысяч человек из 190 стран мира.

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Life.ru / Павел Баранов

Александра Мышляева
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