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16 февраля, 19:31

Байден заявил, что не видит в действиях РФ ядерной угрозы для США и всего мира

Российская Федерация не несёт для Соединённых Штатов и других стран мира никакой ядерной угрозы. Об этом в телеобращении заявил американский лидер Джозеф Байден.

"Прежде всего, нет никакой ядерной угрозы народу Америки или где-либо ещё в мире от того, что сейчас делает Россия", — отметил политик.

Аналогично глава Белого дома высказался и о якобы разрабатываемом Москвой противоспутниковом оружии, которое заставило американскую элиту беспокоиться за нацбезопасность. Байден подчеркнул, что РФ не вынашивает планов отправлять такие устройства в космос.

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Жители пострадавшего города в Огайо пытались заблокировать въезд для Байдена

Ранее Life.ru писал, что в США хотят провести Байдену тест на интеллект. Письмо с соответствующим запросом направил в Белый дом законодатель-республиканец и экс-врач бывшего американского лидера Барака Обамы Ронни Джексон.

Обложка ©

Flickr / The White House

Илья Пушкарев
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