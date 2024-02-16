Байден заявил, что не видит в действиях РФ ядерной угрозы для США и всего мира
Российская Федерация не несёт для Соединённых Штатов и других стран мира никакой ядерной угрозы. Об этом в телеобращении заявил американский лидер Джозеф Байден.
"Прежде всего, нет никакой ядерной угрозы народу Америки или где-либо ещё в мире от того, что сейчас делает Россия", — отметил политик.
Аналогично глава Белого дома высказался и о якобы разрабатываемом Москвой противоспутниковом оружии, которое заставило американскую элиту беспокоиться за нацбезопасность. Байден подчеркнул, что РФ не вынашивает планов отправлять такие устройства в космос.
Ранее Life.ru писал, что в США хотят провести Байдену тест на интеллект. Письмо с соответствующим запросом направил в Белый дом законодатель-республиканец и экс-врач бывшего американского лидера Барака Обамы Ронни Джексон.
Flickr / The White House