Байден заявил, что не видит в действиях РФ ядерной угрозы для США и всего мира

Российская Федерация не несёт для Соединённых Штатов и других стран мира никакой ядерной угрозы. Об этом в телеобращении заявил американский лидер Джозеф Байден.

"Прежде всего, нет никакой ядерной угрозы народу Америки или где-либо ещё в мире от того, что сейчас делает Россия", — отметил политик.

Аналогично глава Белого дома высказался и о якобы разрабатываемом Москвой противоспутниковом оружии, которое заставило американскую элиту беспокоиться за нацбезопасность. Байден подчеркнул, что РФ не вынашивает планов отправлять такие устройства в космос.