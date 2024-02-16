Жители пострадавшего города в Огайо пытались заблокировать въезд для Байдена
Последствия крушения поездов. Обложка © ТАСС / АР / Gene J. Puskar
Жители небольшого населённого пункта Ист-Палестайн в штате Огайо пытались договориться с владельцем транспортной компании Гарри Аллисоном, чтобы тот при помощи грузовиков перекрыл въезд президенту США Джо Байдену, который намеревается почтить городок визитом спустя более года после крушения поезда с химикатами. Об этом сообщил сам Аллисон в интервью телекомпании ABC.
"Я владею транспортной компанией, несколько человек позвонили мне, чтобы узнать, смогу ли я заблокировать въезд в город, чтобы он [Байден] не смог въехать. Причина в том, что это (авария с поездом. — Прим. Лайфа) случилось более года назад, а теперь он хочет приехать сюда из-за того, что началась предвыборная кампания", — заявил владелец транспортной компании.
Он добавил, что в Ист-Палестайне произошла крупная трагедия, а "люди этого города нуждались в Байдене тогда, когда это всё только случилось".
Напомним, годом ранее в штате Огайо США произошла трагедия с крушением поезда. Около 50 вагонов сошли с рельсов, а затем начался мощный пожар. 20 из них были наполнены опасными химикатами. В Конгрессе тогда заявили, что вместо поездки в Огайо Байден предпочёл заняться помощью Украине. Вместо президента на помощь местным туда ездил Дональд Трамп, которого нынешний американский лидер тогда обвинил в произошедшем.