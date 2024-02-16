Жители пострадавшего города в Огайо пытались заблокировать въезд для Байдена

Жители небольшого населённого пункта Ист-Палестайн в штате Огайо пытались договориться с владельцем транспортной компании Гарри Аллисоном, чтобы тот при помощи грузовиков перекрыл въезд президенту США Джо Байдену, который намеревается почтить городок визитом спустя более года после крушения поезда с химикатами. Об этом сообщил сам Аллисон в интервью телекомпании ABC.

"Я владею транспортной компанией, несколько человек позвонили мне, чтобы узнать, смогу ли я заблокировать въезд в город, чтобы он [Байден] не смог въехать. Причина в том, что это (авария с поездом. — Прим. Лайфа) случилось более года назад, а теперь он хочет приехать сюда из-за того, что началась предвыборная кампания", — заявил владелец транспортной компании.