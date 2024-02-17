Венгерский журналист объяснил, почему Будапешт блокирует санкции ЕС против России

Будапешт вступает в политический торг с Евросоюзом, препятствуя принятию антироссийских санкций, затрагивающих его интересы. Новый пакет будет принят, когда республике дадут то, чего она хочет. Об этом в беседе с НСН заявил венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир.

"На Венгрию уже смотрят косо. Но Венгрия блокирует те санкции, которые касаются её национальных интересов, в частности импорта газа, нефти из России. Венгрия говорит о том, что Евросоюз стреляет в свою же ногу, потому что это очень больно для ЕС, влияет на экономику. Венгрия высказывает своё отдельное мнение, но потом даёт "зелёную лампочку", — объяснил он.

По словам Штира, премьер-министра Виктора Орбана не любят западные элиты, но в обществах он набирает популярность, умело манипулируя украинским вопросом. Так, Будапешт в итоге дал согласие на предоставление Украине 50 миллиардов евро на четыре года на определённых условиях.

"Украинский вопрос — это карта в руках венгерской дипломатии. Это политическая игра, торг. Мы уже получили 10 миллиардов евро из 32 миллиардов европейских денег. Есть шанс, что ещё приблизительно шесть миллиардов получим… Это уже половина того, что мы должны были получить. Это обмен", — заключил журналист.