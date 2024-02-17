Гинеколог раскрыла, способен ли врач определить девственность пациентки

Под девичьей невинностью обычно понимают целостность девственной плевы и отсутствие вагинального секса. У некоторых дам, однако, в силу анатомических особенностей строения и растяжимости плева может оставаться целой даже после нескольких половых актов.

"Также описаны случаи повреждения плевы при гинекологическом осмотре, в результате травмы или во время интенсивных занятий определёнными видами спорта", — рассказала "Газете.ru" акушер-гинеколог клиники DocMed Анна Крижановская-Яковлева.

Девственная плева — это складка слизистой оболочки влагалища между малыми половыми губами, отделяющая внутренние половые органы от наружных. По её строению врач может определить, повреждена она либо её нет с рождения. В последнем случае вероятны врождённые аномалии внутренних половых органов.

"Многие из них можно скорректировать, что в дальнейшем положительно скажется на репродуктивном здоровье пациентки. Также гинеколог может оценить, не мешает ли девственная плева выходу крови во время менструации у девочки-подростка, что позволит избежать экстренной госпитализации и оперативного лечения", — объяснила специалист.