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17 февраля, 05:13

Гинеколог раскрыла, способен ли врач определить девственность пациентки

Врач Крижановская-Яковлева: Девственная плева не всегда разрывается при сексе

Под девичьей невинностью обычно понимают целостность девственной плевы и отсутствие вагинального секса. У некоторых дам, однако, в силу анатомических особенностей строения и растяжимости плева может оставаться целой даже после нескольких половых актов.

"Также описаны случаи повреждения плевы при гинекологическом осмотре, в результате травмы или во время интенсивных занятий определёнными видами спорта", — рассказала "Газете.ru" акушер-гинеколог клиники DocMed Анна Крижановская-Яковлева.

Девственная плева — это складка слизистой оболочки влагалища между малыми половыми губами, отделяющая внутренние половые органы от наружных. По её строению врач может определить, повреждена она либо её нет с рождения. В последнем случае вероятны врождённые аномалии внутренних половых органов.

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"Многие из них можно скорректировать, что в дальнейшем положительно скажется на репродуктивном здоровье пациентки. Также гинеколог может оценить, не мешает ли девственная плева выходу крови во время менструации у девочки-подростка, что позволит избежать экстренной госпитализации и оперативного лечения", — объяснила специалист.

А ранее психолог рассказала, как отцу-одиночке поговорить с дочерью о "женских делах". По словам специалиста, можно обратиться за помощью к бабушке, сестре, тёще или гинекологу, но если девочка сама поднимает подобные темы, значит, ей важно получить ответ именно от родителя.

Обложка ©

Freepik / Standret

Лариса Сафронова
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