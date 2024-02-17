Шестикратный олимпийский чемпион Крис Хой признался, что болен раком

Британский велогонщик Крис Хой признался поклонникам, что болен раком. По словам шестикратного олимпийского чемпиона, он до последнего пытался скрыть эту информацию от общественности, но сейчас вынужден раскрыть карты.

Страшный диагноз 47-летнему спортсмену озвучили в прошлом году. До этого недуг никак не проявлял себя через побочные симптомы. Хою назначена химиотерапия, которая, по его словам, проходит "очень хорошо".

"Несмотря на это, на данный момент я чувствую себя хорошо, продолжаю работать, ездить на велосипеде и жить нормальной жизнью. Впереди интереснейший год работы, прежде всего Олимпийские игры в Париже", — написал британец в соцсетях.