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17 февраля, 02:49
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Минздрав перечислил состояния, которые требуют срочного оказания первой помощи

Министерство здравоохранения РФ подготовило проект о правилах оказания первой помощи. В документе установлены состояния, требующие незамедлительного вмешательства, а также содержатся некоторые нововведения.

Согласно инициативе, первую помощь необходимо оказывать при остановке дыхания, отсутствии сердцебиения, потере сознания, наружных кровотечениях, травмах, укусах ядовитых животных, судорогах и прочих состояниях, которые требуют вызова врачей. Производить процедуры можно будет по инструкции диспетчера с использованием медицинских изделий из аптечек и подручных средств, сказано в законопроекте.

Также документ позволяет оказывать помощь даже в том случае, если отсутствует разрешение со стороны самого пострадавшего или его родных. Однако, если кто-то из них высказался против доврачебного вмешательства, любые манипуляции с больным недопустимы.

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Freepik / prostooleh

Илья Пушкарев
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