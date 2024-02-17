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17 февраля, 04:44

Израиль предупредил Иран, скрытно устроив взрыв на крупнейшем газопроводе

NYT: За взрывом на крупнейшем газопроводе в Иране стоит Израиль

Израиль ответственен за подрыв крупнейшего в Иране газопровода, сообщила со ссылкой на высокопоставленных военных чиновников газета New York Times. По данным инсайдеров, таким образом еврейское государство предупредило соседей о своих возможностях на фоне обострения обстановки в регионе.

"Израиль на этой неделе произвёл скрытное нападение на два крупных газопровода в Иране", — сказано в заявлении NYT.

Собеседники издания напомнили, что Израиль и ранее открыто действовал против иранских учёных-ядерщиков и командиров. Однако удар по объекту энергетической инфраструктуры стал настоящим ознаменованием скрытой войны, считают источники.

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Напомним, что крупная газовая магистраль взорвалась между перевалом Халвай и шоссе Бельдаджи 14 февраля. В результате происшествия никто не пострадал.

Обложка ©

Flickr / Israel Defense Forces

Илья Пушкарев
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