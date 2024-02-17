В Калужской области уничтожено ещё три беспилотника ВСУ

В Калужской области сбито ещё три беспилотных летательных аппарата ВСУ. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

По его сведениям, один БПЛА ликвидирован в Людиновском районе, а два — на территории Козельского.

"По информации работающих на месте оперативных групп, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет", — написал глава региона в телеграм-канале.