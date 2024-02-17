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17 февраля, 04:38

В Калужской области уничтожено ещё три беспилотника ВСУ

Губернатор Шапша: В Калужской области ликвидировано ещё три украинских БПЛА

В Калужской области сбито ещё три беспилотных летательных аппарата ВСУ. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

По его сведениям, один БПЛА ликвидирован в Людиновском районе, а два — на территории Козельского.

"По информации работающих на месте оперативных групп, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет", — написал глава региона в телеграм-канале.

На подлёте к Воронежу уничтожили три украинских дрона
На подлёте к Воронежу уничтожили три украинских дрона

Ранее сообщалось, что под Калугой уничтожено четыре украинских беспилотника. Они рухнули на территории Людиновского района.

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ТАСС / Николай Гынгазов

Лариса Сафронова
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