В ухе россиянки нашли 60-летнюю причину её паралича

В Калининградской области 76-летней женщине провели операцию высочайшего уровня сложности по удалению опухоли в ухе, которая развивалась в течение 60 лет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

Пациентку доставили в больницу с сильной болью в ухе, у неё была парализована левая сторона лица. Выяснилось, что от болевых ощущений и гнойных выделений женщина мучается уже более 60 лет. В 1962 году ей проводили операцию в связи с перенесённым отитом, но у хирургического вмешательства был побочный эффект: развилась доброкачественная опухоль — холестеостома.

"Холестеостома разъела всю кость и уже лежала на твёрдой мозговой оболочке, в будущем это привело бы к трагичному исходу. Проблема для нас также была в том, что оказался поврежденным лицевой нерв, из-за чего и произошёл паралич левой части лица пациентки", — цитирует пресс-служба заведующего оториноларингологическим отделением Андрея Самко.

Операция заняла свыше трёх часов, но по итогу новообразование было успешно удалено. Пройдя долгую реабилитацию, пациентка отправилась лечиться амбулаторно, её состояние контролирует отоларинголог.