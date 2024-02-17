В ухе россиянки нашли 60-летнюю причину её паралича
В Калининградской области 76-летней женщине удалили 60-летнюю опухоль в ухе
В Калининградской области 76-летней женщине провели операцию высочайшего уровня сложности по удалению опухоли в ухе, которая развивалась в течение 60 лет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.
Пациентку доставили в больницу с сильной болью в ухе, у неё была парализована левая сторона лица. Выяснилось, что от болевых ощущений и гнойных выделений женщина мучается уже более 60 лет. В 1962 году ей проводили операцию в связи с перенесённым отитом, но у хирургического вмешательства был побочный эффект: развилась доброкачественная опухоль — холестеостома.
"Холестеостома разъела всю кость и уже лежала на твёрдой мозговой оболочке, в будущем это привело бы к трагичному исходу. Проблема для нас также была в том, что оказался поврежденным лицевой нерв, из-за чего и произошёл паралич левой части лица пациентки", — цитирует пресс-служба заведующего оториноларингологическим отделением Андрея Самко.
Операция заняла свыше трёх часов, но по итогу новообразование было успешно удалено. Пройдя долгую реабилитацию, пациентка отправилась лечиться амбулаторно, её состояние контролирует отоларинголог.
Ранее Life.ru сообщал о том, что ростовские хирурги удалили женщине множество опухолей во время родов. Во время беременности в её матке нашли 40 новообразований разного размера. К операции приступили сразу после того, как роженица родила дочь. Если бы не успешное хирургическое вмешательство, она бы лишилась возможности иметь детей в будущем.
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