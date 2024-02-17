Случайное видео вскрыло обращение с малышами в детсаду на Камчатке. И оно ужаснёт любую маму

В городе Вилючинске в Камчатском крае воспитательница детского сада, возвращаясь с прогулки с группой детей, протащила по снегу ребёнка, держа его за шиворот. Об этом сообщил местный житель, заснявший ситуацию на видео.

Воспитательница в Вилючинске волочит ребёнка по снегу. Видео © t.me / "Вилючинск Live"

На кадрах можно увидеть, как работница детского сада, возвращая группу детей с прогулки, схватила отстающего ребёнка за капюшон. Тот падает, но она тащит его за собой пару метров, после чего резко дёргает вверх, чтобы поставить на ноги.

Происшествием заинтересовались правоохранительные службы региона. В частности, проверку по факту грубого отношения к несовершеннолетнему организовала краевая прокуратура, а в СУ СК РФ по Камчатскому краю сообщили, что выясняют детали ситуации.

"Со слов руководителя образовательного учреждения, по данному факту проведена служебная проверка, родители ребёнка о произошедшем уведомлены", — говорится в публикации прокуратуры.