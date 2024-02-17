Шольц заявил о "дорогостоящих последствиях" победы Путина на Украине

Федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц боится последствий победы президента России Владимира Путина в конфликте на Украине. По его оценке, они будут "дорогостоящими" для Европы.

"Что произойдёт, если Путин добьётся успеха? Последствия для нас будут гораздо более дорогостоящими — во всех отношениях, — чем наша помощь Украине", — утверждает Шольц в соцсети X.

Ранее Шольц заявил о том, что в случае если условием Москвы для мирного урегулирования конфликта на Украине будет капитуляция Киева, то попытки провести мирные переговоры не имеют никакого смысла. В его понимании Запад упорно трудится, чтобы решить ситуацию с помощью дипломатии, в качестве подтверждения он привёл переговоры в Давосе, Джидде, Копенгагене и на Мальте.