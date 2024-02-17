Министр обороны Венгрии признал войну Запада против России руками украинцев
Министр обороны Венгрии Салай-Бобровницки: Запад воюет с Россией на Украине
Запад участвует в войне против Российской Федерации на Украине, используя своё вооружение и деньги, несмотря на свою неготовность к противостоянию с Россией в стратегическом плане. Такое заявление сделал министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки во время выступления на Форуме лидеров венгерского бизнеса – 24, проходившем 16 февраля в Будапеште.
"Мы, Запад, ведём войну, в которой украинцы сражаются с помощью западных денег, западного оружия и западных боеприпасов", — приводит его слова ТАСС.
Министр обороны Венгрии считает, что боевые действия на Украине привели к существенным изменениям баланса сил и экономической ситуации в Европе. Системы вооружений, боеприпасы и прочие материалы военного назначения в арсеналах Запада оказались не готовы со стратегической точки зрения к конфликту, окончания которого, по его мнению, не предвидится.
Салай-Бобровницки напомнил, что позиция Венгрии по конфликту на Украине осталась прежней: нужно немедленно прекратить огонь и приступить к мирным переговорам. Кроме того, венгерское правительство всё ещё отказывается поставлять Киеву оружие, и никакое давление не заставит Будапешт изменить это решение.
Ранее советник венгерского премьер-министра Балаш Орбан заявил о том, что Будапешт подвергался шантажу со стороны Брюсселя из-за отказа поддержать инициативу о выделении новых средств для Киева. Он уточнил, что лидеры стран ЕС грозили нанести Венгрии серьёзный удар по экономике, если государство и впредь будет гнуть свою линию, не соответствующую общему курсу Европейского союза. По словам Балаша Орбана, угрозы были очень серьёзными.
Getty Images / Ozge Elif Kizil / Anadolu