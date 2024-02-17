В России упростили условия переселения для репатриантов

Правительство РФ упростило условия участия в госпрограмме добровольного переселения соотечественников для репатриантов. Согласно новым правилам, желающим вернуться в Россию теперь не надо доказывать знание русского языка, сказано в постановлении кабмина за подписью премьер-министра Михаила Мишустина.

Документ относит к репатриантам граждан РФ, постоянно проживающих за рубежом, отказавшихся от российского гражданства, а также родившихся или постоянно живших на территории РСФСР и ранее имевших гражданство СССР. Помимо того, участвовать в госпрограмме могут граждане, у которых есть родственники, родившиеся или постоянно проживавшие на территории РСФСР либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР.

"Соотечественникам, проживающим за рубежом, станет проще присоединиться к государственной программе содействия добровольному переселению в Россию. Для участия в госпрограмме таким гражданам не придётся подтверждать владение русским языком на уровне, достаточном для общения", — уточнили в правительстве.