Курская АЭС работает штатно после отражения атаки дронов на Курчатов

Курская АЭС работает в штатном режиме, радиационный фон не превышен, заявила пресс-служба объекта в связи с сообщением губернатора области Романа Старовойта о сбитом украинском беспилотнике недалеко от Курчатова.

"Курская АЭС работает в штатном режиме. На Курской АЭС в работе на мощности, установленной диспетчерским графиком, находятся энергоблоки № 3 и № 4. Энергоблоки № 1 и № 2 — в режиме эксплуатации "без генерации", — пояснили на станции.

Там добавили, что радиационный фон на Курской АЭС и в её окрестностях находится на "уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений".