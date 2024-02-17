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17 февраля, 08:56

Курская АЭС работает штатно после отражения атаки дронов на Курчатов

Курская АЭС работает в штатном режиме, радиационный фон не превышен, заявила пресс-служба объекта в связи с сообщением губернатора области Романа Старовойта о сбитом украинском беспилотнике недалеко от Курчатова.

"Курская АЭС работает в штатном режиме. На Курской АЭС в работе на мощности, установленной диспетчерским графиком, находятся энергоблоки № 3 и № 4. Энергоблоки № 1 и № 2 — в режиме эксплуатации "без генерации", — пояснили на станции.

Там добавили, что радиационный фон на Курской АЭС и в её окрестностях находится на "уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений".

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Напомним, на территории Курской и Белгородской областей дважды за ночь объявлялась ракетная опасность. Жителей регионов призвали покинуть улицы и укрыться в помещениях вдали от окон.

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ТАСС / Управление коммуникаций КуАЭС

Андрей Бражников
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