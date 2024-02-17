В Тюмени кассир-иностранец приставал к школьнице в магазине
В Тюмени задержали кассира из Средней Азии, домогавшегося 13-летней девочки
В Тюмени сотрудниками Следственного комитета был задержан мужчина из Средней Азии, домогавшийся 13-летней девочки. В пресс-службе регионального СК РФ заявили о возбуждении уголовного дела в его отношении.
"Следственным отделом по Ленинскому АО города Тюмени СУ СК РФ по Тюменской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия). По данным следствия, 13 февраля текущего года в городе Тюмени рабочий из Средней Азии совершил развратные действия в отношении 13-летней девочки", — говорится в сообщении ведомства.
Ситуация произошла 13 февраля. О случившемся стало известно из видеообращения матери ребёнка, которая забила тревогу. Приставший к её дочери мужчина работал в торговой сети "Красное&Белое". Девочка сделала покупки и вышла из помещения, однако за ней увязался продавец и начал приставать. Школьница еле отбилась и убежала к матери на работу. В итоге произошедшее не сошло ему с рук — на мужчину заявили в полицию.
Сейчас решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу. Ситуацией также заинтересовались и в региональной прокуратуре.
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