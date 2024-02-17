Село в Курской области попало под обстрел дронов ВСУ

ВСУ обстреляли село Кульбаки Глушковского района Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Всего насчитали восемь прилётов. Повреждена газовая труба. Как только это будет безопасно, аварийные бригады приступят к восстановлению", — написал он в своём телеграм-канале.

Губернатор добавил, что в результате атаки пострадали два административных здания и одно домовладение. В настоящее время обход продолжается. Он также заверил, что власти региона окажут помощь в восстановлении имущества.