Сугробы в Москве могут подрасти до рекордных

Температура в выходные дни в Москве будет выше, чем в последние дни рабочей недели, а высота сугробов может достичь рекордных. Таким прогнозом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд поделился с RT.

По подсчётам метеоролога, стрелка термометра сегодня, 17 февраля, будет указывать от 0 до -5 °С. В конце дня ожидаются небольшие осадки, интенсивность которых вырастет к ночи из-за прихода тёплых воздушных масс с юга – юго-запада. В связи с этим ожидается и снег, и мокрый снег. Осадки закончатся к первой половине завтрашнего дня.

А вот высота московских сугробов, которая и сейчас весьма внушительна, может увеличиться до рекордных. Сейчас она составляет 62 см, что превышает норму в полтора раза и очень близко к рекордным значениям 1966 года. Циркуляция воздуха претерпит изменения на следующей неделе, от чего повысится давление и прекратятся осадки.

"В понедельник температура будет достаточно низкой, примерно на 2–3 градуса ниже нормы. Во вторник температурный фон ночью будет до -16 °С, в понедельник — -7...-10 °С. А дневные температуры — около -5 °С", — подытожил Вильфанд.