Циклон "Рикса" обрушит на Москву снег с дождём

На Москву надвигается новый циклон после отступления "Ольги" и "Георга". Уже в воскресенье, 18 февраля, в столице ожидается мокрый снег, виной которому циклон "Рикса", предупреждает синоптик Александр Ильин.

Согласно прогнозу, сегодня, 17 февраля, выпадет не больше трёх миллиметров снега. При этом скорость ветра в Москве будет достигать 15 метров в секунду. Температура будет держаться в районе минус 1–3 градуса. А в воскресенье жителей и гостей столицы ждёт мокрый снег и снег с дождём. Они будут довольно обильными — от двух до четырёх миллиметров. Местами ожидается гололёд. Столбик термометра установится на отметке около нуля градусов.

"Связана такая погода с тем, что антициклон из Московского региона ушёл и на смену ему с запада приходит очередной забытый атлантический циклон", — добавил Ильин в беседе с телеканалом "360".