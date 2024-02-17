Циклон "Рикса" обрушит на Москву снег с дождём
Синоптик Ильин: Циклон "Рикса" принесёт в Москву мокрый снег 18 февраля
Обложка © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев
На Москву надвигается новый циклон после отступления "Ольги" и "Георга". Уже в воскресенье, 18 февраля, в столице ожидается мокрый снег, виной которому циклон "Рикса", предупреждает синоптик Александр Ильин.
Согласно прогнозу, сегодня, 17 февраля, выпадет не больше трёх миллиметров снега. При этом скорость ветра в Москве будет достигать 15 метров в секунду. Температура будет держаться в районе минус 1–3 градуса. А в воскресенье жителей и гостей столицы ждёт мокрый снег и снег с дождём. Они будут довольно обильными — от двух до четырёх миллиметров. Местами ожидается гололёд. Столбик термометра установится на отметке около нуля градусов.
"Связана такая погода с тем, что антициклон из Московского региона ушёл и на смену ему с запада приходит очередной забытый атлантический циклон", — добавил Ильин в беседе с телеканалом "360".
Он объяснил, что виной прошедшему снегопаду на минувшей неделе был циклон "Георг", который в эти выходные сменит "Рикса". Синоптик добавил, что в понедельник ночью в Москве похолодает до минус 7–9 градусов. Следующее тепло придёт во второй половине недели — ориентировочно с четверга.
Напомним, из-за снегопада в Москве 15 февраля на дорогах наблюдались семибалльные пробки, а коммунальщики перешли на усиленный режим работы. Life.ru показал, как непогода разыгралась в столице. По словам синоптиков, толщина снега составила 54 сантиметра, что в полтора раза больше нормы.