"Чем больше, тем лучше": Мизулина раскрыла, как относится к мемам про себя

Глава "Лиги безопасного Интернета" Екатерина Мизулина заявила, что ей очень нравятся мемы про себя, которые создают пользователи Сети. На встрече со студентами Самарского университета она призналась, что ценит хороший юмор.

"Я обожаю, я считаю, что чем больше, тем лучше, потому что это всё даёт мне трафик. Всем весело, все смотрят, а потом все приходят ко мне и у меня остаются, на моих ресурсах", — заявила Мизулина.

По её словам, иногда создатели мемов хотят выставить всё в негативом ключе, однако "недооценивают этот эффект". При этом Мизулина добавила, что она всегда приветствует здоровый юмор, а многие шутки с её участием вызывают у главы ЛБИ смех.