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17 февраля, 10:45

ВСУ потеряли 315 бойцов и танк, сдав позиции на Краснолиманском направлении

ВС России заняли выгодные рубежи и позиции на Краснолиманском направлении

Российским войскам за минувшие сутки удалось улучшить рубежи и позиции на Краснолиманском направлении и ликвидировать более 300 бойцов ВСУ, а также вражескую технику. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

"На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 60-й, 63-й механизированных бригад ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Ямполовка, Торское ДНР и Червоная Диброва ЛНР", сказано в публикации ведомства.

ВСУ потеряли до 315 человек личного состава. Кроме того, противник понёс потери в технике: танк, четыре боевые бронированные машины, 11 автомобилей и САУ "Гиацинт-С".

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Ранее в Минобороны сообщали о том, что потери ВСУ на Краснолиманском направлении за сутки составили до 305 бойцов и 15 единиц боевой автомобильной техники. При этом Российской армии в очередной раз удалось улучшить рубежи по переднему краю, отразив две атаки штурмовых подразделений противника.

Обложка ©

ТАСС / Павел Колядин

Юрий Лысенко
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