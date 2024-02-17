ВСУ потеряли 315 бойцов и танк, сдав позиции на Краснолиманском направлении

Российским войскам за минувшие сутки удалось улучшить рубежи и позиции на Краснолиманском направлении и ликвидировать более 300 бойцов ВСУ, а также вражескую технику. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

"На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 60-й, 63-й механизированных бригад ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Ямполовка, Торское ДНР и Червоная Диброва ЛНР", — сказано в публикации ведомства.

ВСУ потеряли до 315 человек личного состава. Кроме того, противник понёс потери в технике: танк, четыре боевые бронированные машины, 11 автомобилей и САУ "Гиацинт-С".